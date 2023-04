Na jaren aandringen bezoekt Prins Laurent autosalon in Kortrijk

In Kortrijk Xpo worden dit weekend ongeveer duizend getunede auto’s aan het publiek getoond. Na enkele jaren te hebben aangedrongen, ging Prins Laurent dit jaar in op de uitnodiging van de organisatie. Zijn zoon Aymeric mocht mee, want hij is net als zijn vader een groot autoliefhebber.

Het was de bedoeling dat Laurent om 11 uur 's morgens zou aankomen in Kortrijk, maar uiteindelijk arriveerde hij drie uur later. Organisator Dries Dumoulin gaf hem daarna een privérondleiding. De prins was ook met zijn eigen auto gekomen, enkel twee agenten volgden op een afstand.