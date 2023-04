Nieuw bezoekerscentrum voor 18e-eeuwse molen in Geel: "Interactieve kennismaking met ambacht van molenaar"

Naast de molen zelf, kwamen er ook enkele veranderingen in de site errond. "Er zijn banken geplaatst om even iets te kunnen eten, maar er is ook een luisterpaal geïnstalleerd. Zo kunnen mensen toch informatie krijgen over de molen wanneer die gesloten is." Het bezoekerscentrum zal namelijk enkel de eerste en derde zondag van elke maand geopend zijn, wanneer er ook een molenaar aanwezig is. "De andere zondagen van de maand moet die bij de andere molen zijn", klinkt het nog bij Laeremans. "We zijn dan ook op zoek naar nieuwe molenaars, zodat we op termijn het bezoekerscentrum en de molen elke zondag kunnen openen. Dat is onze ambitie."