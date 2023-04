Wat leert racisme-incident Vanzeir in VS ons over Belgische voetbalcompetitie? "We reageren hier te laks op racistische uitspraken"

Een oplossing ligt volgens Kabera ook in de representatie van de zwarte gemeenschap in bestuursorganen van voetbalclubs, los van hun financiële situatie. "Wij zitten hier nu aan tafel iets te vertellen, maar in de kamers waar er moet beslist worden, hebben wij niemand die voor de zwarte gemeenschap op tafel klopt en zegt: 'Ik wil dat dit verandert of anders hebben we dit als gevolg. Dat zien we niet en dat is wel cruciaal'".