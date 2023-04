Politici op zoek naar een verkiezingsthema

De theorie wil wel dat wie de eigenaar is van het thema dat de verkiezingscampagne domineert, ook de verkiezingen wint. In 2019 was migratie het dominante thema in Vlaanderen, en werd bijgevolg Vlaams Belang -dat eigenaar is van dat thema- de winnaar van de verkiezingen.



Groen-covoorzitter Nadia Naji somt, in haar lijst van 99, vooral problemen op die de Vlaamse regering niet kan oplossen -Groen zit nu eenmaal in de oppositie op het Vlaamse niveau-, zoals de wachtlijsten in de zorg, het lerarentekort in het onderwijs, de kinderopvang, of nog De Lijn die doodbloedt. Ook Groen is op zoek naar een verkiezingsthema.