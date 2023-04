Politie onderschept 600 kilogram cocaïne in Waaslandhaven, twee minderjarigen opgepakt

Tijdens de nacht van zaterdag op zondag heeft de scheepvaartpolitie ongeveer 600 kilogram cocaïne aangetroffen in Beveren. Twee minderjarigen werden snel na de drugsvangst gevat. Ze worden ervan verdacht betrokken te zijn bij de invoer van de verdovende middelen. De twee verdachten worden voorgeleid voor de jeugdrechter.



"Gelet op de jonge leeftijd van de verdachten, gelet op het geheim van het onderzoek, alsook in het belang van het onderzoek zal geen verdere informatie verstrekt worden over deze feiten of over de verdachten", klinkt het bij het parket van Oost-Vlaanderen.