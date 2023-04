Betrapt: Keniaanse schaker vermomt zich als vrouw om meer kans te maken op winst 

De schaakwereld blijft verbazen: in Kenia heeft een 25-jarige mannelijke speler zich vermomd als vrouw om deel te nemen aan een schaaktoernooi. De man probeerde het prijzengeld in de vrouwencategorie af te snoepen door zich te kleden in een boerka en een bril te dragen. Hij viel uiteindelijk door de mand door zijn "mannelijke" schoenen en omdat hij nooit sprak.