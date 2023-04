Intrede van 30-tal schapen in Lier voor begrazingsgebied aan Nete: "Gisteren nog twee lammetjes geboren"

Naar jaarlijkste gewoonte vond vandaag in Lier, de stad van de "Schapenkoppen", de "Ovissimmo" plaats. Dat is de officiële intrede van schapen in de stad. "Zeven jaar geleden hebben we samen met de stad beslist om een begrazingsproject te starten aan de dijken van de Nete, waardoor we die op een ecologische manier kunnen onderhouden", vertelt Marc Stubbe, voorzitter van de Sociëteit van de Schaepshoofden. "We wilden dat ludiek inkleuren en de Lierenaars betrekken, zo is de "Ovissimmo" gestart."