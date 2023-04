Schepen van Damme en collega-wielertoerist zwaargewond bij botsing met motorrijder in Pittem

Wellicht had de vrouw de waarschuwing van de wegkapitein niet gehoord of werd ze verrast door de sterke zijwind. Zowel De Sutter als de 55-jarige vrouw uit Beernem liepen ernstige verwondingen op, maar ze verkeren niet in levensgevaar. Beide wielertoeristen werden afgevoerd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.