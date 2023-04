Tientallen burgers komen om in Soedan tijdens gewelddadige machtsstrijd: "Tanks rijden door de straten"

De bezorgdheid breidt zich intussen uit naar de buurlanden, aangezien de RSF beelden heeft verspreid die suggereren dat Egyptische soldaten zich hebben overgegeven op Soedanees grondgebied. Hoewel het nog niet helemaal duidelijk is waarom deze troepen daar waren, hebben Egyptische en Soedanese soldaten in het verleden wel gezamenlijke oefeningen gehouden. Een woordvoerder van het Egyptische leger heeft verklaard dat de situatie in Soedan nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

In reactie op deze onrust heeft buurland Tsjaad besloten om zijn grens met Soedan tot nader order te sluiten om de veiligheid te waarborgen. Deze grens is meer dan duizend kilometer lang en Tsjaad is vastbesloten om deze te beveiligen.