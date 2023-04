D’Store verhuist van Bierbeek naar Boutersem: “Einde aan lange zoektocht”

De nieuwe winkel komt op de Leuvensesteenweg in Boutersem, waar vroeger de winkel van Vavantas gelegen was. Die is intussen afgebroken en er komt een gloednieuw gebouw. “Het is niet al te ver en dat is één van de troeven. Het is vlakbij en ook gekend in de omgeving. Het is makkelijk bereikbaar en ligt vlakbij de afrit van de E40. De oude winkel had zijn kwaaltjes, en nu krijgen we een nieuwe winkel en kunnen we alles opnieuw indelen. Het wordt één grote open hal waar we alles efficiënt kunnen indelen. Ik ben een tevreden man", aldus Floris Florquin. Als alles goed gaat opent de winkel in oktober 2023.