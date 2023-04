Tulpenpluk Berendrecht lokt 15.000 bezoekers ondanks wisselvallige weer: "Prachtig kleurenpalet"

De tulpen die toch al uitkwamen, zorgen wel voor een betoverend kleurenpalet, klinkt het bij de bezoekers. "Je krijgt hier het gevoel alsof je in Nederland bent, waar ook veel van die velden vol met tulpen staan", klinkt het bij iemand. "Het zijn er misschien wel minder dan anders, maar het blijft heel leuk om al die bloemen te zien en ze gewoon te mogen plukken." Veel bezoekers zijn dan ook erg enthousiast. "Dat we de tulpen gratis mogen komen plukken is een super leuk initiatief", vertelt een bezoeker voor wie het de eerste "Tulpenpluk" was. "We hadden over hierover gehoord via mijn grootouders die hier wonen."