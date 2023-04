Wegen en verkeer voorspelt veel hinder aan Tiensepoort in Leuven

De bedoeling van de werken is om het kruispunt van de Tiensepoort veiliger en overzichtelijker te maken. “Zo komt er meer opstelruimte voor voetgangers en fietsers, want het is een heel druk gebruikt kruispunt. We vernieuwen ook de verkeerslichteninstallatie, er komt een volledig nieuwe regeling die veiliger moet zijn voor de actieve weggebruikers, de fietsers en voetgangers. De werken zouden volgens de huidige planning aan het begin van de zomer klaar moeten zijn. We gaan enkele moeilijke maanden tegemoet.”