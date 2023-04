Zeker vier doden bij schietpartij op dansevenement in Alabama

Bij een nieuw schietincident in de Verenigde Staten zijn zeker vier mensen gedood en verschillende anderen gewond geraakt. Het drama vond plaats in Dadeville, in de staat Alabama. Volgens de eerste berichten drong de schutter een verjaardagsfeestje voor een tiener binnen, in een danszaal. Daarna zou de schutter in het rond zijn beginnen te schieten. Ook in de staat Kentucky was er een schietincident.