Amper 1 op de 10 legt rijexamen af met automatische wagen, nochtans is die sterk in opmars

Federdrive pleit ervoor om het voorbeeld van Frankrijk of Duitsland te volgen. In Frankrijk volstaat het om een opleiding van 7 uur te volgen in de rijschool, als je toch nog met een handgeschakelde wagen wil rijden. Je hoeft nadien niet opnieuw een examen af te leggen. In Duitsland krijg je bij de rijschool zelfs automatisch 8 uur opleiding met een handgeschakelde wagen, als je automatisch leert rijden. Dat volstaat om nadien met beide types te mogen rijden. "Dat is een beter systeem, omdat focus ligt op de opleiding en niet op het examen", vindt Smeesters.