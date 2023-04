Aanleg nieuwe speeltuin begonnen in Schaffen in het kader van het burgerbudget

"We zijn bij het begin van de bestuursperiode in Diest gestart met buurtbudgetten", zegt schepen van financiën Maurits Vande Reyde (Open Diest). "Bedoeling was om mensen mee te laten beslissen wat er in hun deelgemeente gebeurt. We geven hier ook een budget voor, namelijk 50.000 euro. De mensen konden dan voorstellen indienen en hier in Schaffen is men nu begonnen met de aanleg van een eerste project, de nieuwe speeltuin. Wat leuk is, is dat de mensen betrokken blijven bij de uitwerking ervan. Ik denk dat dat een goed voorbeeld is van modern bestuur door mensen te betrekken en zelf te laten beslissen over dingen die in hun naaste omgeving gebeuren."

"Wij hadden twee projecten ingediend", zegt Rombout Van De Borgt van het oudercomité van de school in Schaffen. "De speeltuin heeft het uiteindelijk gehaald. Wij als oudercomité vonden het belangrijk om te zorgen voor verbinding en het dorpsweefsel te versterken en daar kan een speeltuin een grote meerwaarde in zijn. Het is een trefpunt zowel voor kinderen als voor ouders", zegt Van de Borgt nog.