5 winkels van Lidl dicht in Limburg: "Uit protest tegen hoge werkdruk"

Vanmorgen was er in Brussel een actie waar werknemers van de retailsector hun eisen kracht bij zetten en dat mondde uit in acties in vijf Limburgse vestigingen van Lidl. "Het personeel wil een duidelijk maken dat ze de werkdruk niet meer aankunnen", legt Carine Meuwis van de socialistische vakbond BBTK uit. "Het moet stoppen."