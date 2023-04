Nieuw lied van Drake en The Weeknd miljoenen keren beluisterd, maar blijkt volledig gemaakt met artificiële intelligentie

Maar, zowel Drake als The Weeknd hebben niets met het liedje te maken. Wie het dan wel heeft gemaakt is nog niet duidelijk. Daar wordt op onder meer Twitter massaal over gespeculeerd. Zo deelde de Amerikaanse digitale ondernemer Mitchell Cohen zijn zoektocht naar de herkomst van het lied op Twitter.

Het lied was volgens hem voor het eerst te horen op een TikTok-account getiteld ghostwriter977. In het filmpje kan je een stuk van het lied beluisteren en zie je op de achtergrond iemand met een wit doek over zich heen. In de video wordt vanaf het begin uitgelegd dat de video met AI gemaakt is. Je kan het volledige lied beluisteren via een link in zijn bio.