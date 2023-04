Air France en Airbus gaan vrijuit in emotioneel geladen proces over fatale vlucht Rio-Parijs

In oktober kon het proces dan toch van start gaan, meer dan 13 jaar na de fatale crash op 1 juni 2009. De Airbus A330 was onderweg van Rio de Janeiro in Brazilië naar de Franse hoofdstad Parijs toen het toestel boven de Atlantische Oceaan plots van de radar verdween - zonder noodoproep of getuigen.

Enkele dagen later werden de eerste brokstukken van het vliegtuig uit de oceaan gevist. Het toestel had 228 mensen van 32 verschillende nationaliteiten (onder wie ook een Belg) aan boord gehad, maar tientallen lichamen zijn nooit geborgen.