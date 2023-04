Al 500 graven geadopteerd op Adegem Canadian War Cemetery in Maldegem

De adoptie van een graf is kosteloos en kan sinds 2017. "Je hoeft het graf ook niet zelf te onderhouden, maar wel af en toe bezoeken en eventueel een bloemetje leggen. Zo worden de soldaten niet vergeten. De graven worden onderhouden door de Commonwealth. Het is wel zo dat je per persoon één graf kan adopteren. Verenigingen of een bedrijf met een link met Canada kunnen er drie adopteren." Een plechtigheid voor adoptiemeters en - peters wordt elk jaar georganiseerd. Dit jaar vindt die plaats op zaterdag 13 mei in aanwezigheid van de Canadese en Poolse ambassadeur.