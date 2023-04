Atomium bestaat 65 jaar: "Het zou er normaal maar 6 maanden staan"

Het is 65 jaar geleden dat Expo 58 openging in Brussel. De Wereldtentoonstelling, met als iconisch gebouw het Atomium, ging op 17 april 1958 van start aan de Heizel. De bouw van het Atomium is een apart verhaal: arbeiders trokken zichzelf met kabels naar boven en ze droegen geen helmen of handschoenen.