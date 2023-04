"Batterijcapaciteit van elektrische tweedehandswagen moet in Car-Pass worden opgenomen", vindt Vlaams volksvertegenwoordiger Rita Moors

Elektrische- en hybride voertuigen hebben inmiddels de tweedehandsmarkt bereikt. “Voor de aankoop van dergelijke tweedehandswagens is de kilometerstand voor een potentiële koper eigenlijk niet zo interessant. De actieradius daarentegen is cruciaal voor de verkeersveiligheid en de bepaling van de economische waarde van de auto. Daarom zou die informatie moeten opgenomen worden in de Car-Pass of een ander certificaat", zegt Moors.