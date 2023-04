Italiaanse ex-premier Berlusconi verlaat intensieve zorg, maar blijft wel nog in het ziekenhuis

De voormalige Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft de afdeling intensieve zorg verlaten, maar blijft wel nog in het ziekenhuis. Dat melden zijn artsen. De 86-jarige politicus werd op 5 april opgenomen in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan. Berlusconi had een longontsteking en wordt momenteel behandeld voor leukemie.