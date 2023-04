Bestuurder vrijgelaten na dodelijk ongeval A12 Meise

Dat de jongeman roekeloos reed, kan het parket voorlopig niet bevestigen. “De Mercedes reed volgens een aantal getuigen wel iets te snel en is ook meteen drie rijstroken opgeschoven”, alus Vercarre. “Het staat intussen wel vast dat deze bestuurder het ongeval heeft veroorzaakt. We hebben een verkeersdeskundige aangesteld om te bepalen in welke volgorde de aanrijding is gebeurd.”

Zo wil het parket onder meer te weten komen of de 20-jarige bestuurder van de witte Mercedes eerst nog tegen de tweede wagen reed, vooraleer hij op de Nissan Micra botste waarin de 73-jarige bestuurder het leven liet.