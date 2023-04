Steeds meer Belgische huisartsen voeren (gedeeltelijke) patiëntenstop in door toegenomen werkdruk

Slechts een op de vier Belgische artsen blijkt nog nieuwe patiënten zonder voorwaarden te ontvangen. Bij 58 procent van de bevraagden is dat enkel nog onder "specifieke voorwaarden". De nieuwe patiënt moet bijvoorbeeld wonen in een specifiek afgebakend gebied of familie zijn van een huidige patiënt.

Bijna een vijfde (17 procent) voerde al een volledige patiëntenstop in. Vooral artsen in Henegouwen (27 procent) en Oost-Vlaanderen (22 procent) moeten patiënten weigeren. In West-Vlaanderen is dat aantal het laagst (8 procent).