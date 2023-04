Bonden en werkgevers komen opnieuw samen: kan een bemiddelaar het Delhaize-conflict ontmijnen?

Er is voorlopig geen enkel signaal dat de directie van Delhaize afziet van het plan om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen. Voor de vakbonden blijft dat de eis. Die hopen vandaag in de eerste plaats op een signaal. "Het overleg is geslaagd wanneer we opnieuw rond de tafel kunnen zitten. We moeten verder een agenda vastleggen en de dialoog terug opstarten", zegt Kristel Van Damme van ACV Puls voor het overleg.

Wilson Wellens van ACLVB vreest verdere escalatie als ook de bemiddelaar de partijen niet aan het praten krijgt. "Als we niet overtuigd zijn dat er een opening is bij Delhaize, gaat het de foute kant op gaan. Dan zouden de werknemers tot op het bot kunnen gaan. Daar is draagvlak voor bij het personeel."