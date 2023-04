Acute brandstoftekorten in Cuba: "Ik sta al vier dagen en vier nachten te wachten voor een leeg tankstation"

"Ik sta hier al vier dagen en vier nachten te wachten om te tanken. We kunnen niet anders, want zonder benzine kan ik niet werken en zonder werk heeft mijn gezin geen eten", vertelt vrachtwagenchauffeur Nicolas Perez vanuit zijn groene Ford-truck uit 1957. "We wachten. Wat kunnen we anders doen? We zien wel welke oplossing er komt", voegt zijn collega Jorge Luis Mendoza er gelaten aan toe, vanop een ligzetel in de grasstrook naast de weg.