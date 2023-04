CD&V stelt standpunt bij: partij nu toch bereid om abortuswet te versoepelen

Het was één van de meest heikele kwesties tijdens de regeringsvorming van Vivaldi. Een versoepeling van de abortuswetgeving was een rode lijn voor de CD&V in 2020. In "De afspraak op vrijdag" zei Sammy Mahdi, die toen nog geen voorzitter was, onomwonden: "Als anderen vinden dat de abortuswet versoepeld moet worden, vorm dan een regering zonder ons". Die regering kwam er wel en de coalitiepartners schoven de kwestie voor zich uit. Ze bestelden een studie over een mogelijke versoepeling van de abortuswet en zouden op basis van de resultaten een consensus zoeken.