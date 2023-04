"Speurders houden soms meer dan 30 jaar cold cases warm, dat is geruststellend": Fatma Taspinar volgde opnieuw de cel vermiste personen

Recent was er ook het grote nieuws dat in Dinant na 12 jaar het lichaam van de vermiste Britta Cloetens was gevonden. Ook dat is het werk van de cel vermiste personen, die een databank heeft met DNA van mensen die vermist zijn. "Bij alle lichamen of lichaamsdelen die worden gevonden, kunnen zij gaan kijken of er een DNA-match is. Zo is dat ook gegaan bij Britta Cloetens", legt Taspinar uit.