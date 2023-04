Centrum Zoutleeuw tijdlang niet bereikbaar: vrachtwagen mist bocht en sleurt kabels uit de grond

In Zoutleeuw heeft een vrachtwagen heel wat schade aangericht na een ongeval. De vrachtwagen ging uit de bocht en trok daarbij kabels los die in de grond zaten. Onder meer het OCMW was daardoor een tijd niet telefonisch bereikbaar. Het ongeval veroorzaakte ook een gaslek in een woning. Ondertussen zijn de problemen opgelost.