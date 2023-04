Colruyt legt aankooplimiet op voor bepaalde basisproducten door lage prijzen: is een algemene prijsverlaging in zicht?

Colruyt zelf zegt dat ze die aankooplimiet niet opstelt voor de reguliere klanten. "We doen het vooral voor uitbaters van nachtwinkels en superettes. Zij merken ook dat de prijzen enorm laag liggen, en willen hun slag slaan door in grote hoeveelheden te kopen. Daardoor dreigen de rekken tijdelijk leeg te blijven bij ons. Dat willen we vermijden", zegt Biltereyst. Al is dat verre van een nieuw gegeven.