Heb jij je digitale erfenis al geregeld? “Plots was het Facebookprofiel van mijn man weg, en daarmee ook alle herinneringen”

Waarom het belangrijk is om je online nalatenschap tijdig te regelen, wordt pijnlijk duidelijk door de getuigenis van luisteraar Elisa. Ze verliest haar man aan een slepende ziekte. “Ik had zijn logingegevens niet, want hij herinnerde die zich niet meer door zijn ziekte”, vertelt Elise.

Gelukkig blijft zijn Facebookprofiel na zijn dood nog gewoon actief, ook al was hij er niet meer. “Mijn kinderen en ik gebruikten zijn profiel als herinneringsplek, vol foto’s en teksten. We vonden er troost want het was vooral de laatste maanden van zijn leven een soort dagboek voor hem geworden.”