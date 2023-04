Dodelijk ongeval in Meise: 73-jarige bestuurder overleeft klap niet

Zondagavond rond 18u is op de A12 een dodelijk ongeval gebeurd in Meise, ter hoogte van de aansluiting met de buitenring. Het ongeval gebeurde in de richting van Antwerpen. Volgens de Federale Politie is er om onbekende reden een botsing ontstaan tussen drie voertuigen. De brandweer, MUG en vier ziekenwagens kwamen ter plaatse. Een bestuurder overleefde het ongeval niet.