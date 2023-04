Europese Commissie noemt Pools en Hongaars invoerverbod op Oekraïens graan "onaanvaardbaar"

Waarom willen Polen, Hongarije en Slovakije de invoer van Oekraïens graan verbieden?

De beslissing van de landen komt voort uit ontevredenheid over een EU-initiatief. Sinds mei 2022 zijn alle invoerrechten en quota op Oekraïense graanexport naar de 27 lidstaten opgeheven voor een jaar. Zo wil de EU onder meer de doorvoer van het product over de hele wereld vergemakkelijken. Maar er is te weinig transportcapaciteit om al het graan door te voeren naar de rest van Europa of de rest van de wereld. Het graan wordt dus verzameld in de buurlanden van Oekraïne en het komt op lokale markten terecht. De landbouwers van deze landen moeten daardoor hun prijzen verlagen.

De maatregelen gelden tot juni 2023, maar er wordt verwacht dat de EU ze zal verlengen.