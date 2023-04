Evenement met Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in Bilzen afgelast: "Door actie politievakbonden kunnen we veiligheid niet garanderen"

"Vragenvuur heeft al 2 maal plaatsgevonden, een maal in West-Vlaanderen en een maal in Bree", zegt burgemeester Steegen. "Tweemaal zijn er vakbondsacties geweest van de politievakbonden, waarbij wel wat rumoer is geweest en er voetzoekers gegooid zijn. De veiligheid kon daar niet altijd gegarandeerd worden. In Bree zijn er rookbommen in het café binnengebracht." In januari hebben de politievakbonden ook actie gevoerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van Open VLD.