Fotograaf uit Knokke-Heist wint zilver op internationale fotowedstrijd

Servaas Van Belle trok de afgelopen vijf jaar door heel het land op zoek naar stalletjes. "Ik heb bijna 100.000 kilometer alleen in de auto gezeten. Het was vaak een eenzame tocht, maar door die tweede plaats weet ik dat dat het allemaal waard was", aldus de trotse fotograaf. Om de stalletjes allemaal in hetzelfde licht te kunnen fotograferen, werd Servaas zijn eigen weerman. "Ik ging eerst op zoek naar de mooiste stalletjes van België. Ik hield alle stallen bij in een soort logboek. Om dan al die stallen in hetzelfde licht te fotograferen, moest ik natuurlijk elke dag het weer bekijken. Daarvoor had ik een stuk of vijf apps. Want om stallen in de mist te fotograferen, moest het natuurlijk mistig zijn buiten", lacht hij.