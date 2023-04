Fruitveiling Glabbeek heeft uitbreidingsplannen

"Het was even onduidelijk of de veiling in onze gemeente zou blijven, zeker na de fusie met BelOrta. Maar nu hebben we van de directie de formele toezegging gekregen dat de vestiging in Glabbeek na de fusie behouden blijft én investeert in nieuwbouw", zegt een tevreden burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) van Glabbeek.