Gedaan met spoken op Broadway: na 13.981 voorstellingen valt het doek voor musical "Phantom of the Opera"

Het doek is dus gevallen, maar betekent dit nu het definitieve einde van "The phantom of the opera" op Broadway? Daarvoor laat iedereen de deur wat op een kier staan. Producent Cameron Mackintosh is optimistisch. "Ik ben al 55 jaar producent en heb alle grote musicals zien terugkeren. Omdat "The phantom" een van onze beste is, denk ik dat het slechts een kwestie van tijd is", zei hij. En ook Andrew Lloyd Webber gelooft erin. "Een comeback is mogelijk, je weet maar nooit."

Terugkeer naar Broadway of niet, je kan nog altijd naar "The phantom of the opera" gaan kijken op West End in Londen. En de langstlopende musical op Broadway? Dat is nu "Chicago", dat op 14 november 1996 in première ging. Die musical zal het met ruim 26 jaar op de teller echter nog wel een hele tijd moeten uithouden om het record van "The phantom of the opera" te evenaren.