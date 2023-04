Geen Maatjesfeest meer op Mechelse Grote Markt: "Te veel werk voor twee mensen" 

Voor Luc Mariën en Karel Meyer is het evenement vooral ook een bezigheid naast hun job. "Ik sta op de markt met een viskraam en ik ben ook traiteur en Karel is cafébaas. Het festival is niet onze corebusiness. Al hebben we het altijd wel met passie georganiseerd", zegt Luc Vis. Het werd ook te duur om het Maatjesfeest te organiseren omdat ze als professioneel evenement aan veel eisen moesten voldoen.

Omdat het een evenement is waar eten centraal staat, is het ook moeilijk om in te schatten hoeveel vis je moet inkopen. "Bij goed weer zijn 5.000 maatjes te weinig, bij slecht weer zit je met dat aantal met overschot. Het weer is zo onvoorspelbaar, maar wel heel bepalend voor het succes van het feest." Er wordt wel nagedacht om een kleinere versie van het Maatjesfeest.