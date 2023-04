Linkebeek krijgt wellicht geen tweede kunstgrasveld 

"Officieus is er inderdaad een tweede sportveld aan Den Bocht, al wordt dat niet zoveel gebruikt. Er vinden trainingen en jeugdwedstrijden van de voetbalclub plaats", verduidelijkt burgemeester Ghequiere. "Dat sportveld ligt in natuurgebied, maar omdat het in de praktijk al meer dan 30 jaar wordt gebruikt als sportterrein, wordt dat toegestaan. Om er een officieel veld van te maken, is er een bestemmingswijziging nodig van natuurgebied naar een sport- en recreatiezone. Dat kan alleen via een ruimtelijk uitvoeringsplan. Dat is een zware procedure die tijd en geld kost. De kans dat de bestemmingswijziging wordt toegestaan, is klein tot onbestaande", waarschuwt Ghequiere. "Bovendien lopen we bij weigering het risico dat het officieuze sportterrein echt als natuurzone moet ingericht worden. En voor een tweede sportveld is er elders in Linkebeek weinig plaats", aldus nog de burgemeester.