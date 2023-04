Gemeentelijke basisschool Keerbergen biedt kinderen warme maaltijden aan: "Soep en hoofdgerecht, maar geen dessert"

"In gezinnen waar beide ouders uit gaan werken, is het niet evident dat er 's avonds nog warm eten op tafel komt", stelt schooldirecteur Steven Gorteman. "We kregen al een tijdje de vraag of de school geen warm middagmaal kan aanbieden. Op die vraag gaan we nu in. We beginnen op proef tot aan de zomervakantie, om te zien of het systeem goed werkt. Op basis daarvan beslissen we dan of we er volgend schooljaar mee doorgaan."