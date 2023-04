Gent organiseert herdenkingsmoment aan Houtdok voor overleden jongetje Raul

Raul werd vorige week dood teruggevonden in het water, zijn lichaam zat in een sportzak die verzwaard zou zijn met stenen. De jongen van 9 was al sinds begin dit jaar vermist, maar niemand had dat gemerkt. De zaak kwam pas aan het licht nadat familieleden alarm sloegen en de oudere zus de plaats in het water aanwees. Het kind zou het slachtoffer geweest zijn van zwaar familiaal geweld.