Gent verlengt samenscholingsverbod voor amokmakers in Rabotwijk

De Rabotwijk in Gent ligt in de stadsrand en staat bekend als één van de armste wijken van het land. De stad had de politie al een tijd geleden gevraagd om de wijk extra te screenen op veiligheidsrisico's. Dat gebeurde na een incident met een zelfgemaakte vuurwerkbom die voor een kapsalon in brand werd gestoken. Het samenscholingsverbod past alleszins in de aanpak om mogelijke overlast er zo goed mogelijk te beperken.