Gewelddadige gauwdief vrijgelaten nadat slachtoffer pols breekt bij diefstal

De feiten dateren van vorige week donderdagnamiddag. Vlakbij het Simonisplein was een vrouw gewond geraakt toen een gauwdief haar probeerde te bestelen. Het slachtoffer had de ritssluiting van haar rugzak voelen opengaan, waarna ze zich had omgedraaid om haar rugzak vast te grijpen. Daarbij is ze met een smak op de grond terechtgekomen en brak ze haar pols.