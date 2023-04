Hal F van Vroegmarkt genoemd naar Brusselse chef-kok Freddy Vandecasserie

Voormalig chef-kok Freddy Vandecasserie van het restaurant Villa Lorraine heeft zijn eigen markt op de Brusselse Vroegmarkt. Hal F draagt voortaan zijn naam. "Ik ben daar zeer blij mee", zegt hij. "Na 50 jaar carrière in de keuken, zelfs 65 jaar achter het fornuis is dat een voldoening. Die vroegmarkt betekent alles; hier kunnen we met Belgische producten werken zoals de hopscheuten, de asperges, onze champignons van de Ardennen. Dat was een grote stap vooruit. Ik kwam hier producten halen voor grote diners, qua kwaliteit is het hier top", zegt Vandecasserie nog. "De markt is ook geëvolueerd doorheen de jaren. Vroeger vond je hier vooral groenten; nu kan je hier ook kaviaar kopen en gevogelte."

Vandecasserie is intussen bijna 80 jaar en hij weet nog van geen ophouden. "Ik werk nog elke dag in het restaurant van mijn zoon. Dat is een microbe, ik ben ermee begonnen toen ik 13 jaar was. Toen stond ik met mijn vader in de keuken van het Plaza Hotel. De gezondheid moet wel goed zijn, om het te kunnen blijven doen, want wij werkten 70 à 80 uur per week. Nu help ik de kinderen en zij helpen mij", besluit Freddy Vandecasserie.