In Gooik starten werken om Edingensesteenweg veiliger te maken

"We gaan het kruispunt van de Edingensesteenweg met de Zijpstraat en de Kwakebeekstraat in Gooik anders inrichten", zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. "Er komt een middeneiland op de rijweg om het autoverkeer af te remmen, zodat zwakke weggebruikers beter zichtbaar zijn voor automobilisten. We leggen ook veiliger oversteekplaatsen aan en een toegankelijke bushalte met een verhoogd perron zodat iedereen comfortabel de bus kan op- en afstappen."