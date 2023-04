Inbraken in drie LGBTQIA+-bars in Elsene en Brussel

Ook Frederique Dasorg van Stammbar is overtuigd dat de schade aan zijn bar niets met homofobie te maken. “Het betreft een man onder invloed van drank of drugs, die omstreeks 4 uur in de ochtend onze vitrine kapotmaakte. Daarna is hij weer rustig vertrokken zonder te roepen of agressief te zijn, heel bizar.” De man werd eveneens vastgelegd op camera, maar is geen bekende onder het barpersoneel. “Ik heb al contact opgenomen met de andere bars en het gaat zeker niet om dezelfde persoon”, aldus Dasorg.