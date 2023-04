Invloedrijke Amerikaanse jazz-muzikant Ahmad Jamal is overleden

Al snel ontwikkelde Jamal zijn eigen, meer ingetogen stijl. Hij stond bekend om zijn spaarzame manier van spelen, met geregeld stiltes tussen de noten. Critici vielen er wel voor en al snel pikten ook andere jazz-muzikanten zijn stijl op. De plaat "At the Pershing: but not for me" uit 1958 werd zijn commerciële doorbraak bij het grote publiek. De plaat werd genoemd naar het hotel in Chicago waar hij jarenlang in de lounge speelde. Het hotel, geleid door zwarte Amerikanen, was populair bij jazz-muzikanten als Sammy Davis Jr en Billy Holiday.