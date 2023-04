Overleden Raul (9) was maandenlang vermist in ons land en geen haan die ernaar kraaide: hoe kan zoiets?

Wat voorafging

Eind vorige week werd in het Houtdok in Gent Raul, een jongetje van 9, dood teruggevonden. Zijn lichaam lag in het water van het Houtdok in Gent, niet ver van de studio waar zijn familie woonden. De jongen, een kind van Roemeense Roma-zigeuners, was al maanden vermist, maar niemand had zijn verdwijning blijkbaar opgemerkt.

Tot familieleden aan de alarmbel trokken na verontrustende gesprekken met zijn moeder. Op aanwijzen van het zusje van de jongen (11) werd uiteindelijk het lichaam gevonden, in een met stenen verzwaarde sportzak, in het water.

Het zusje verblijft momenteel bij familie in Duitsland. De moeder werd opgepakt en zit in de gevangenis in Gent. De ex-vriend van de moeder (34) woonde niet meer in Gent, maar werd dit weekend opgepakt in Nederland, in de buurt van Eindhoven.