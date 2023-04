Koning Filip bezoekt musical Red Star Line in Puurs met het hele gezin

Gert Verhulst is de bezieler van de musical en was heel verheugd met het koninklijk bezoek. "Ik ben enorm fier dat de koninklijke familie naar het Studio 100 Pop-Up-Theater is gekomen om onze spektakel-musical Red Star Line mee te maken. Ze waren zichtbaar onder de indruk van deze voorstelling waarmee we ook internationale ambities hebben."