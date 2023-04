Lissewege krijgt na 7 jaar opnieuw geldautomaat

Dat het zeven jaar duurde voor er opnieuw geld uit de muur zal komen, heeft een reden. "Jaren geleden waren we al in gesprek met een ander bedrijf, maar dat kostte toen te veel. Daarna hebben we veel moeten overleggen met Batopin, want zij stelden strenge eisen over de waterdichtheid en de robuustheid van de binnenkant van het gebouw, maar we zijn eruit geraakt. Nu kunnen ze de omgevingsvergunning aanvragen."

Het wordt dan nog een formaliteit om die goed te keuren. "En daar gaan oudere mensen zeker blij mee zijn. Voor hen was het niet makkelijk om geld af te halen." Die mensen mogen ook de nieuwe wet bedanken, die bepaalt dat voor iedereen binnen een straal van vijf kilometer een geldautomaat beschikbaar moet zijn in landelijke gebieden, want dat heeft ook meegespeeld in de beslissing.